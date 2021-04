“Non ho in agenda riunioni politiche, sono operativo, per quel che mi riguarda prima si corre con il piano vaccinale e si riapre e poi si parla di politica, di partiti e di candidati sindaci. Non penso di parlarne oggi, né domani né dopodomani”. Così il leader della Lega Matteo Salvini a margine di una visita nell’area Mind, il distretto della scienza e dell’innovazione che sorgerà sul sito che ha ospitato Expo, ha risposto a chi gli chiedeva se siano in programma a breve riunioni con gli alleati del centrodestra sulle elezioni comunali a Milano. Salvini ha anche aggiunto che “il centrodestra vince solo compatto e unito e l’obiettivo è di presentarsi a tutte le elezioni amministrative e regionali compatti e uniti”. “Nessuno vince da solo da nessuna parte”, ha detto.

