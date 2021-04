Bovisa, Lega: “Sgomberare area ex gasometri, Comune inerte”

Degrado e occupazioni abusive nell'area del Comune di Milano. La Lega: "“Il Sindaco Sala si contraddistingue ancora una volta per l’incompetenza a gestire le problematiche e per il disinteresse verso le periferie. Le aree occupate agli ex gasometri in Bovisa ne sono l’ennesima dimostrazione”.

“Il Sindaco Sala si contraddistingue ancora una volta per l’incompetenza a gestire le problematiche e per il disinteresse verso le periferie. Le aree occupate agli ex gasometri in Bovisa ne sono l’ennesima dimostrazione”. Lo affermano Samuele Piscina, vicecommissario milanese della Lega e Monica Boselli, Assessore di Municipio 9, in seguito a un sopralluogo svolto all’interno della proprietà comunale. “La situazione che abbiamo riscontrato durante la perlustrazione è allarmante. In diverse decine, tra clandestini e rom, risiedono nei capannoni comunali dismessi in condizioni sanitarie e di sicurezza davvero precarie. Gli occupanti hanno realizzato veri e propri alloggi con stufe, bombole a gas, cucine, tende e materassi. Abbiamo trovato anche beni di dubbia provenienza quali biciclette nuove senza la ruota anteriore. I numerosi passeggini presenti certificano la presenza di minori in un contesto sanitario davvero preoccupante”. “Il Comune di Milano è responsabile di ciò che avviene in quell’area. È incredibile come da Palazzo Marino facciano finta di non sapere negando lo sgombero come da anni il Municipio 9 chiede. Ci troviamo di fronte all’ennesimo caso in cui certe categorie vengono lasciate impunite, mentre se la stessa situazione fosse causata da un cittadino milanese, pioverebbero sanzioni e arresti”, chiosano i due esponenti leghisti. (MiaNews)