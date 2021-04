Eroina anche nel forno del kebab, tre arresti a Milano (VIDEO)

La Polizia di Milano ha intercettato un carico di 15 chili di droga su un'auto in arrivo a Milano; dalle perquisizioni è spuntato un nascondiglio in un forno.

La Polizia di Stato, nella notte tra venerdì e sabato, ha arrestato tre persone di origine turca per la detenzione ai fini di spaccio di 15 kg di eroina. I poliziotti della Squadra Mobile di Milano, nel corso dell’attività investigativa, avevano acquisito la notizia che dei cittadini stranieri, venerdì pomeriggio, avrebbero importato sul territorio milanese un ingente quantitativo di stupefacente a bordo di una Volkswagen Tiguan di colore nero, proveniente dall’autostrada A1. Gli agenti hanno predisposto un servizio di pattugliamento all’altezza della barriera Milano Sud dove, tra i veicoli che attraversavano il tratto autostradale, hanno notato proprio la vettura di colore nero. I poliziotti hanno intimato l’alt e controllato il veicolo in ingresso nel territorio milanese, poco dopo il casello autostradale: alla richiesta dei documenti, i tre uomini, uno domiciliato a Milano, uno ad Alessandria e uno a Pordenone, hanno manifestato una particolare agitazione. In effetti, all’interno del bagagliaio dell’auto, gli agenti Sezione Antidroga hanno trovato, riposti in una scatola di cartone, 12 panetti e altri sei involucri di modeste dimensioni di eroina purissima per un peso complessivo di 12,5 kg. I tre avevano anche quasi 2mila euro in contanti. Dagli accertamenti è emerso, poi, come uno dei cittadini turchi fosse il titolare di un’azienda di fornitura di carne all’ingrosso per locali “kebab” sul territorio milanese.

La successiva perquisizione effettuata presso la ditta del commerciante, con l’ausilio del cane antidroga, ha consentito di rinvenire altri 2,5 kg. di eroina nascosti in un vecchio forno industriale e 12mila euro in contanti in uno scatolone. Ulteriori 5mila euro in contanti sono stati rinvenuti nell’abitazione dell’uomo. I tre arrestati sono stati portati al carcere di San Vittore.