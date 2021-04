Pavia, incendio distrugge ex scalo ferroviario

Un incendio ha distrutto buona parte dei capannoni dell’ex scalo ferroviario di Pavia, nei pressi della stazione e di numerose abitazioni. Le fiamme si sono sviluppare poco prima delle 2 della scorsa notte per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato per ore per domare il rogo. Del caso di stanno interessando anche i tecnici di Ats Pavia perché nei capannoni era presente materiale in eternit e, di conseguenza, andranno verificate anche eventuali conseguenze ambientali. Non si sono registrati feriti o intossicati.

