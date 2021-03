Con il passaggio alla piattaforma di Poste “da domani, gradualmente ma in maniera veloce si risolveranno tutte le criticità che ci sono stati nei sistemi informativi” nella prenotazioni dei vaccini in Lombardia. Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid, durante la visita all’hub vaccinale in Fiera. Figliuolo ha detto anche che “le cose che non vanno le facciamo notare e si mettono a posto insieme”. In precedenza il generale Figliuolo assieme a Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione Civile aveva visitato anche gli hub di Trenno, di Malpensa Fiere. In Lombardia il piano per i vaccini “è coerente con quello nazionale.

