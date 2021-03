Guasto al treno, passeggeri bloccati per ore nel lodigiano

Bloccati sul treno per ore: è successo ieri nel lodigiano. Da poco prima delle 18 alle 23 circa, un treno regionale è rimasto bloccato alle porte di Tavazzano per un guasto elettrico improvviso. Si tratta di un convoglio regionale partito alle 17.51 da Milano Certosa e diretto a Piacenza. Impossibile far scendere i viaggiatori dato che il fermo non è avvenuto in stazione. L’attesa si è allungata e a bordo è aumentato il nervosismo per mancanza di luce e di aria condizionata, come spiegano le forze dell’ordine che sono rimaste, per ore, a presidiare l’area. Il guasto è stato aggiustato intorno alle 23. Trenord si scusa con i passeggeri per quanto accaduto

