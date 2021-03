Bar aperto oltre l’orario consentito, sanzionata la titolare

Bar aperto oltre le 18 nonostante i divieti per Covid. Lo hanno scoperto i carabinieri a Pioltello, quartiere Seggiano. La titolare 40enne di origine cinese è stata sanzionata e l’esercizio pubblico è stato chiuso per 5 giorni.

I militari, impegnati in un servizio straordinario di controllo alle prescrizioni della normativa anti Covid, hanno proceduto al controllo dell’esercizio pubblico dopo che alcuni residenti avevano segnalato al 112 l’apertura del bar oltre il limite delle ore 18.

Sul posto, hanno quindi accertato la presenza di 7 avventori intenti a consumare bevande alcoliche all’esterno dell’esercizio, somministrate dalla titolare. I carabinieri hanno contravvenzionato i sette clienti per i divieti di assembramento e spostamenti non consentiti.

Ads