“No delivery Day”, sciopero dei rider

La rete “Rider X i Diritti” ha convocato una giornata di mobilitazione per oggi venerdì 26 marzo. A Milano l’iniziativa sarà coordinata dalle organizzazioni sindacali confederali Cgil Milano e UIL Milano e Lombardia insieme a Deliverance Milano, il sindacato metropolitano dei rider. L’appuntamento è previsto alle 11.30 in Piazza XXIV Maggio. “Per ribadire il NO! all’accordo capestro firmato da UGL e Assodelivery e rivendicare l’applicazione di un Contratto Collettivo Nazionale di settore” spiegano i promotori. “Chiediamo alle colleghe e ai colleghi di scioperare per tutto il giorno con l’obiettivo di bloccare il servizio e a tutte e a tutti le/i clienti di boicottare le app di consegna in solidarietà alla nostra battaglia aderendo al NoDeliveryDay”.

