Incendio doloso alla sede di sos Lambrate [VIDEO]

Questa notte è stato appiccato un incendio all’esterno della sede dell’associazione di volontariato SOS Lambrate, in via Giovan Antonio Amadeo. Ne danno notizia i volontari che spiegano: “Non basta questo periodo difficile per un’associazione di volontariato impegnata nell’emergenza Covid? C’era bisogno anche dei vandali? Esortiamo tutti ad astenersi da gesti del genere perché provocano danni inimmaginabili, oltre al fatto (il più importante!) che si rischia di ferire delle persone che paradossalmente stanno dedicando il loro tempo ad aiutare gli altri”. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Condanna per quanto accaduto è stata espressa dalle forze politiche. Massimo Scarinzi, assessore del Municipio Tre dichiara che “per noi amministratori e per i milanesi questa associazione di volontariato è da molti anni un punto di riferimento importante. Ai tanti volontari esprimiamo vicinanza e solidarietà”. Per Gianluca Boari, capogruppo della Lega in Municipio Tre, “colpire un’associazione che si occupa di soccorso, soprattutto in questo periodo, è un atto criminali. Ai vigliacchi che si sono resi responsabili di questo atto va tutto il nostro disprezzo, con l’auspicio che le Forze dell’Ordine li individuino a più presto”. [MiaNews]

