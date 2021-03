Vaccinazioni, somministrazioni anche al museo delle macchine da caffè

Sono partite le somministrazioni del vaccino anche all’interno del MUMAC, il museo d’impresa delle macchine da caffè del Gruppo Cimbali a Binasco, nel milanese. Oltre 270 gli over 80 vaccinati ieri. A giorni alterni vengono somministrati i vaccini Pfeizer agli over 80 (lunedì, martedì, giovedì e venerdì) e AstraZeneca a insegnanti, dentisti e operatori socio-sanitari. Il museo, fondato da Gruppo Cimbali per i suoi 100 anni di attività, avendo ampi spazi a disposizione ed essendo, come tutti i musei in questo momento, chiuso al pubblico, continuerà nei prossimi mesi a essere una delle sedi per la Asst di Melegnano e della Martesana per la campagna vaccinale diventando hub di riferimento per le vaccinazioni di massa.

