Vaccini, le opposizioni chiedono Consiglio Regionale d’urgenza

I gruppi consiliari di minoranza hanno scritto una lettera formale al Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi per chiedere, con urgenza, la convocazione di una seduta di Consiglio Regionale per domani, giorno in cui non ci sarebbe dovuto essere alcun appuntamento d’Aula, o al più tardi in settimana. Le opposizioni commentano l’iniziativa: “In Lombardia regna il caos sulla gestione dei vaccini. Stiamo chiedendo risposte chiare e precise circa gli avvenimenti di queste ore e troviamo assolutamente inaccettabile che la Vicepresidente della Regione più importante d’Italia comunichi con i cittadini attraverso canali non ufficiali, soprattutto dopo le voci di queste ore circa un cambio di vertici in Aria Spa. Inoltre, troviamo più che opportuno chiedere all’Assessore Moratti di riferire in Aula, e accettare un dibattito di confronto, per chiarire a che punto sia la definizione dell’accordo con Poste Italiane circa la nuova modalità di prenotazione. Confidiamo che il Presidente Fermi accolga la nostra richiesta, ricordando che da regolamento ha la facoltà di convocare l’Aula anche con solo 24 ore di anticipo”.

“Sul piano formale devo rilevare che la richiesta di convocazione urgente del Consiglio regionale per domani martedì 23 marzo in merito all’emergenza sanitaria da Covid-19 e all’andamento del Piano vaccini anti Covid-19, con particolare riferimento al funzionamento dei sistemi informativi per la campagna vaccinale gestiti da ARIA, è mancante dei requisiti stabiliti dall’art. 54 comma 2 del Regolamento generale, che prevede che la richiesta debba pervenire da almeno quindici Consiglieri regionali, l’indicazione degli argomenti che si intendono porre all’ordine del giorno e dei testi relativi a detti argomenti. Inoltre per la data indicata, non sarebbe possibile rispettare nemmeno i termini ridotti di convocazione di cui al comma 3 del medesimo articolo. La richiesta non può quindi essere accolta. Tuttavia prendo atto delle preoccupazioni espresse e informo che è mia intenzione invitare il Presidente della Giunta regionale a svolgere, nel corso della prossima seduta ordinaria già prevista per martedì 30 marzo, una comunicazione all’Assemblea sulla quale si potrà aprire il dibattito”: Lo precisa il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi nella nota inviata ai Capigruppo consiliari di minoranza.