Liceo Parini, Dad fuori da scuola

Gli studenti del liceo Parini di Milano questa mattina hanno seguito le lezioni in Dad fuori da scuola, per “rivendicare una scuola diversa”. Lo slogan usato dai ragazi è “Per ricostruire la scuola”. Un paio di mesi fa gli studenti avevano occupato il liceo per chiedere una didattica alternativa, spazi a misura di studenti e accessibilità per tutti.

“La pandemia ha mostrato tutte le falle del sistea scolastico attuale, servono investimenti economici per combattere l’emergenza scolastica che stiamo vivendo, serve una riforma strutturale il prima possibile e il recovery fund è un’occasione” dice Simone Botti studente del Parini.