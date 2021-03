Dantedì, Dante letto da Sermonti in biblioteca, in piazza, al parco

Per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante, in molte città italiane si celebrerà il 25

marzo il DanteDì una giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020 dal

Consiglio dei ministri, nella data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia.

Il Sistema Bibliotecario “Antonio Panizzi”, a cui aderiscono 11 biblioteche del territorio della provinicia di Varese (Arsago Seprio, Besnate, Cairate, Cardano al Campo, Carnago, Casorate Sempione, Ferno, Gallarate, Lonate Pozzolo, Samarate e Vizzola Ticino), parteciperà all’iniziativa Dante on Air promossa dalla casa editrice Emons Libri & Audiolibri per diffondere nei luoghi di cultura ma anche in spazi meno tipici come “in metro, al parco, sul cellulare, nei supermercati” il suono delle cantiche della Divina Commedia. Un’occasione per portare i festeggiamenti al di fuori degli spazi ufficiali e coinvolgere il maggior numero di persone in un inconsueto flashmob letterario.

Molte sono le realtà bibliotecarie che parteciperanno diventando cassa di risonanza delle

parole del padre della lingua italiana grazie al network Rete delle Reti, che conta ben 31

sistemi bibliotecari in tutta Italia.

Nelle biblioteche risuoneranno le parole dei canti danteschi attraverso l’ascolto libero di

alcuni estratti dell’audiolibro “La Divina Commedia raccontata e letta da Vittorio

Sermonti” messi a disposizione dall’editore in accordo con la vedova-signora Sermonti.

Gli estratti dell’audiolibro saranno disponibili sul sito e i social network del Sistema Panizzi e

delle singole biblioteche del sistema aderenti.

Ads