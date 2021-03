In sei a bordo di auto rubata, alla guida un 15enne: denunciati a Cassano D’Adda (Mi)

Viaggiavano in sei a bordo di un’auto rubata ma per strada hanno incrociato la figlia della proprietaria del veicolo che ha chiamato subito le forze dell’ordine. I sei ragazzi, di età tra i 14 e i 19 anni sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di “ricettazione”, uno di loro anche per resistenza a pubblico ufficiale, mentre il 15enne che era alla guida è stato inoltre denunciato in stato di libertà per guida senza patente. La figlia 24enne della proprietaria del veicolo aveva appena presentato denuncia ai carabinieri di Cassano d’Adda per il furto dell’auto della madre avvenuto la notte precedente a Pozzuolo Martesana. Nel fare ritorno verso la propria casa ha riconosciuto per strada l’auto con a bordo i sei ragazzi e ha immediatamente contattato il 112. Il minore alla guida, che procedeva a bassa velocità, per una manovra errata ha anche perso il controllo andando ad urtare un muretto. Dal veicolo sono quindi scesi sei giovani. L’autovettura è stata restituita alla proprietaria.

