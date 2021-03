“L’inadeguatezza di Aria Lombardia incapace di gestire le prenotazioni in modo decente rallenta lo sforzo comune per vaccinare. E’ inaccettabile!” scrive la vicepresidente della Regione e assessore al welfare Letizia Moratti in un tweet, attaccando Aria, la società della Regione che gestisce il sistema delle prenotazioni della campagna vaccinale. “Grazie agli operatori che si prodigano vaccinando comunque 30 mila persone al giorno e grazie ai cittadini lombardi per la pazienza”

