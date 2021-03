Edificio dipinto di nero, insorge il quartiere

Un edificio ristrutturato e verniciato tutto di nero sta sollevando molti commenti nel quartiere di via Aldovrandi a Milano. Sui social in molti si chiedono chi lo abbia fatto e chi lo abbia permesso. Il consigliere del municipio 3 Marco Cagnolati ha scritto a sindaco e assessori. “L’edificio di cui in oggetto – scrive Cagnolati – è stato dipinto completamente in nero, probabilmente in violazione delle norme paesaggistiche presenti o senza aver richiesto i relativi pareri. In caso abbia ricevuto le dovute autorizzazioni sembra singolare questa situazione e se ne richiedono quindi le motivazioni, in caso contrario chiedo che si intervenga in modo tale che sia ripristinato il colore originario convocando le relative commissioni paesaggistiche/urbanistiche Si sottolinea come in zona non siano presenti edifici di questa colorazione (nera) e quindi ci si chiede come sia possibile una situazione di questo tipo. Vi prego di verificare e relazionare quanto prima”. Il Comune di Milano ha precisato che l’edificio che è stato verniciato di nero non è sottoposto a vincoli paesaggistici o monumentali. In assenza di questi vincoli, che renderebbero necessario il passaggio dalla Sovrintendenza anche per la sola colorazione della facciata, sta alla sensibilità del proponente sottoporre preliminarmente il progetto alla Commissione Paesaggio, pur non essendo questo un passaggio obbligato. In questo caso, il progetto non è stato sottoposto preventivamente.

Ads