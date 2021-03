Lo stop temporaneo alla somministrazione di Astrazeneca in Lombardia ha comportato la cancellazione dell’appuntamento per “10-12 mila persone al giorno per 3 giorni”, quindi “oltre 30 mila” prenotazioni. Lo ha ribadito il dg al Welfare della Regione, Giovanni Pavesi, in audizione in commissione Sanità al Pirellone spiegando che “abbiamo sospeso solo chi aveva appuntamento per la somministrazione di Astrazeneca fino a domani”, giorno in cui è atteso il parere di Ema. Poi, ha spiegato il dg “il calendario, scommettendo che giovedì venga di nuovo liberata la somministrazione di Astrazeneca, da venerdì è mantenuto uguale. Dovremmo essere in grado di reinserire queste persone forzando le prenotazioni e allargando qualche orario vaccinale. Con questo stop, il calendario vaccinale non subisce modificazioni o allungamenti”, ha detto. (MiaNews)

