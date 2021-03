Linate, la torre di controllo diventa digitale

È la seconda Torre digitale in Italia dopo quella di Malpensa. Tutte le informazioni disponibili in tempo reale direttamente sugli schermi dei Controllori del Traffico Aereo.

Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, ha ultimato la digitalizzazione del sistema operativo della torre di controllo dell’aeroporto di Milano Linate, secondo aeroporto italiano dopo Malpensa sul quale è avvenuta la transizione al sistema operativo di ultima generazione. Grazie alla nuova tecnologia, operativa dalla fine di febbraio, tutte le informazioni e i dati necessari per la gestione del movimento di aeromobili e mezzi a terra e dei velivoli in volo nelle immediate vicinanze dell’aeroporto sono disponibili in tempo reale direttamente sugli schermi dei Controllori del Traffico Aereo in modalità interattiva.

Tale sistema consente di gestire il traffico sullo scalo con benefici in termini di puntualità ed efficienza, con conseguente miglioramento dell’impatto ambientale, grazie alla riduzione dei tempi di attesa e quindi di consumo di carburante.

I controllori di volo di ENAV, dalle Torri di controllo degli aeroporti, gestiscono tutte le fasi del volo sulla superfice dell’aeroporto e nelle immediate vicinanze fino ad una distanza di circa 10km. La fase finale dell’atterraggio, la movimentazione al suolo fino al parcheggio e da questo fino alla pista di decollo per gli aeromobili in partenza, venivano, fino all’avvento di questa nuova tecnologia, gestite dai diversi Controllori presenti sulla Torre attraverso la compilazione e il passaggio manuale, da un controllore ad un altro, delle cosiddette “strisce progresso volo”, in cui venivano riportate tutte le informazioni afferenti ogni singolo volo e le autorizzazione emesse. La piattaforma è dotata anche di un nuovo sistema di gestione dei dati di sorveglianza e di rilevazione delle potenziali interferenze fra aeromobili e mezzi che interessano le aree di competenza della torre di controllo.