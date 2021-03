Caos all’aeroporto di Linate, questa mattina, con una lunga coda di auto. A quanti si recano nello scalo per i tamponi Covid si sommano infatti le auto dei passeggeri in partenza o quelle di chi va a prendere qualcuno in arrivo. Lo riferisce l’agenzia Ansa. Il problema, si è scoperto, è che è scaduta la convenzione tra la Polizia locale di Milano e il Comune di Segrate per la gestione della circolazione nella zona dell’aeroporto. Nessuno quindi regola la gestione delle autovetture tra chi deve andare in aeroporto e chi invece deve effettuare il tampone. Sul posto solo una pattuglia della Guardia di Finanza impegnata però come personale all’interno dello scalo.

