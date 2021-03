Area C, FdI: “Spegnerla subito per non affollare i mezzi”

“Insensatamente, lo scorso 24 Febbraio 2021 è stata riattivata la zona a traffico limitato cerchio dei Bastioni di Milano, la cosiddetta Area C. Gli effetti certi sono due. il primo è quello che l’attivazione di area C garantisce nuove entrate per le casse del Comune, il secondo e che disincentiva all’uso dell’auto personale donne e uomini che per reddito non possono permettersi di pagare tale balzello e li spinge conseguentemente ad utilizzare i mezzi pubblici quando hanno necessità di spostarsi”: lo afferma Andrea Mascaretti capogruppo FdI Palazzo Marino.“In questo modo – prosegue – aumenta il numero di passeggeri sui mezzi pubblici negli orari di punta, dunque l’Amministrazione deve assolutamente spegnere Area C per tutelare la salute dei cittadini e ridurre il rischio di diffusione del contagio. Su questo siamo stati chiari fin dall’inizio: Area C deve restare spenta almeno fino al raggiungimento dell’immunità di gregge”. Nei giorni scorsi l’assessore alla Mobilità della giunta di Beppe Sala, Marco Granelli, ha dichiarato che con la zona rossa in Lombardia non scatta nessun automatismo riguardo allo spegnimento della zona a traffico limitato.

