Area C, flash mob Lega contro riattivazione: “Farà aumentare i contagi”

“Per noi la riattivazione di Area C è soltanto un modo da parte del Comune di fare cassa. In queste settimane i livelli di smog sono aumentati e ciò mostra il fallimento delle politiche ambientali del Comune, la città è vuota e aumenta l’inquinamento”. Così il commissario provinciale della Lega, Stefano Bolognini intervenendo al flash mob di questa mattina, organizzato dalla Lega, contro la riattivazione di Area C decisa da Palazzo Marino a partire dal 24 febbraio. “Questo – ha sottolineato l’esponente leghista – spingerà molte persone a prendere i mezzi pubblici. Gli studenti vanno più tardi a scuola, i negozi aprono più tardi e il fatto di spingere le persone dopo le 10 a prendere la metropolitana aumenterà il carico sui mezzi pubblici e quindi anche il numero dei contagi. Si è visto che i mezzi pubblici sono il luogo dove maggiormente si è diffuso il virus: caricare i mezzi pubblici in fase di aumento dei contagi a Milano è assolutamente folle”. (MiaNews)

