Congo, uccisi l’ambasciatore italiano e un carabiniere

L’Ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, 43 anni, originario di Saronno e un carabiniere di 30 anni sono stati uccisi in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite, nei pressi di Goma, nella parte orientale del Paese. “È con profondo dolore che la Farnesina conferma il decesso, oggi a Goma, dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e di un militare dell’Arma dei Carabinieri. L’ambasciatore ed il militare stavano viaggiando a bordo di una autovettura in un convoglio della MONUSCO, la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo”, confermano dal ministero degli Esteri. Il carabiniere ucciso è Vittorio Iacovacci, 30 anni.

Attanasio, nato a Saronno e cresciuto a Limbiate, era uno dei diplomatici più giovani al mondo. Nell’ottobre scorso, era stato insignito del Premio Internazionale Nassiriya per la Pace 2020 “per aver contribuito alla realizzazione di importanti progetti umanitari distinguendosi per l’altruismo, la dedizione e lo spirito di servizio a sostegno delle persone in difficoltà”. La moglie Zakia Seddiki ha fondato ed èpresidente dell’associazione umanitaria “Mama Sofia” che ogni anno salva la vita a centinaia di bambini.

