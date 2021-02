In bilico il via libera allo sci

Solo oggi ci sarà il via libera definitivo alla riapertura degli impianti di risalita. Si attende infatti il parere definitivo del Comitato tecnico scientifico, preoccupato per l’aumento dei contagi e là pericolosità delle varianti. Da settimane le località sciistiche della Lombardia si stanno preparando per riaprire in sicurezza, nel rispetto dei protocolli regionali, con regole come il contingentamento al 30% su funivie e seggiovie, mascherina obbligatoria, vigilanza rafforzata per evitare assembramenti. Le stazioni sciistiche su sono organizzate anche per la vendita degli skipass, privilegiando le prenotazioni online e il ritiro non solo alle stazioni di partenza degli impianti ma anche presso gli alberghi o i distributori automatici. Montagna con il fiato sospeso in queste ore, dunque, in attesa di una decisione.

