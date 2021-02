Canile in fumo a Olgiate Comasco; gara di solidarietà per ospitare gli animali

Una vera e propria gara di solidarietà per ospitare i cani di “Amici per un pelo”, il canile-pensione di Olgiate Comasco che da anni si occupa del recupero e dell’affido di cani provenienti dal centro sud e che l’altro giorno è andato in fiamme. Un incendio abbastanza esteso che ha seriamente danneggiato la struttura. Animalisti, volontari, singoli cittadini si sono subito offerti di ospitare i cani rimasti temporaneamente senza casa. Fortunatamente nessuno di loro è rimasto ferito o ucciso dalle fiamme. Si stanno cercando però due cagnoline scappate dagli stalli.

I responsabili della struttura, in un post su Fb, ringraziano “i vigili del fuoco, i vicini che per primi sono accorsi in aiuto, l’amministrazione comunale di Olgiate, la protezione civile, gli innumerevoli volontari alla cittadinanza e a tutti coloro che si sono resi disponibili, da ogni parte d’Italia, per aiutare i nostri ospiti”.