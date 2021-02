Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana si considera fiducioso nel confronti del nuovo governo presieduto da Mario Draghi. In una dichiarazione al Tgr della Lombardia, il governatore ha auspicato “ci sia una grande collaborazione: si ricominci a dialogare sulle emergenze sanitarie e si ascolti la Lombardia sulle proposte già inviate per l’impiego del Recovery Fund, sino ad oggi mai prese in considerazione”. “Credo anche – ha aggiunto – ci siano le premesse per discutere di temi importanti come l’Autonomia di cui non possiamo fare a meno”. Riguardo alla nutrita rappresentanza di lombardi nel nuovo Esecutivo nazionale, il presidente Fontana ha sottolineato che “in questo nuovo Governo ci sono tante voci lombarde ma soprattutto sono voci autorevoli, persone di grande qualità e questo ci rassicura”.

