Vaccinazioni anti-Covid per gli over 80, come prenotarsi

Per ricevere informazioni sull’adesione alla campagna vaccinale over 80 anti Covid-19 in Lombardia, spiega una nota dell’assessorato regionale al Welfare, da sabato 13 febbraio è possibile chiamare il numero verde per l’emergenza Coronavirus 800.89.45.45, istituito da Regione Lombardia per rispondere alle richieste in merito al contenimento e alla gestione del contagio. Il numero verde Coranovirus 800.89.45.45 fornisce utili informazioni sul sistema di raccolta delle adesioni vaccinali destinate agli over 80 che partirà domani, lunedì 15 febbraio. Regione Lombardia, attraverso la raccolta delle adesioni, per le quali ci si può rivolgere al proprio medico di famiglia, alla farmacia di fiducia o direttamente al portale appositamente dedicato (vaccinazionicovid.servizirl.it), potrà gestire al meglio la pianificazione degli appuntamenti e la programmazione delle somministrazioni delle dosi, che avrà avvio da giovedì 18 febbraio. Nella giornata di ieri – conclude la nota – il numero verde Coronavirus, attraverso l’impiego di 430 addetti, ha risposto a più di 28mila chiamate

