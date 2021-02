Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Palazzo del Quirinale il Prof. Mario Draghi, il quale, sciogliendo la riserva formulata lo scorso 3 febbraio, ha accettato di formare il nuovo Governo e ha sottoposto al Presidente della Repubblica le proposte relative alla nomina dei Ministri. Il Presidente della Repubblica ha firmato i relativi decreti. Il giuramento dei componenti il Governo avrà luogo domani, sabato 13 febbraio, alle ore 12.00.

LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO DRAGHI

PALAZZO CHIGI

Presidente del Consiglio dei Ministri: Mario Draghi

Segretario del Consiglio dei Ministri: Roberto Garofoli

MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO

Ministro per il sud e la coesione territoriale: Mara Carfagna

Ministro per la pubblica amministrazione: Renato Brunetta

Ministro per i rapporti col Parlamento: Federico D’Incà

Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale: Vittorio Colao

Ministro per affari generali e autonomie: Maria Stella Gelmini

Ministro per le politiche giovanili: Fabiana Dadone

Ministro per la disabilità: Erika Stefani

Ministro per la famiglia e pari opportunità: Elena Bonetti

MINISTRI CON PORTAFOGLIO

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale: Luigi Di Maio

Ministro dell’interno: Luciana Lamorgese

Ministro della giustizia: Marta Cartabia

Ministro della difesa: Lorenzo Guerini

Ministro dell’economia e delle finanze: Daniele Franco

Ministro dello sviluppo economico: Giancarlo Giorgetti

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Enrico Giovannini

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: Stefano Patuanelli

Ministro per la transizione ecologica: Roberto Cingolani

Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Andrea Orlando

Ministro dell’istruzione: Patrizio Bianchi

Ministro dell’università e della ricerca: Cristina Messa

Ministro dei beni e delle attività culturali: Dario Franceschini

Ministro della salute: Roberto Speranza

Ministro per il turismo: Massimo Garavaglia