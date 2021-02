Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-9). A fronte di 38.465 tamponi effettuati, sono 2.526 i nuovi positivi (6,5%). I guariti/dimessi sono 1.019. Risalgono i ricoverati non in terapia intensiva, sono 33 in più di ieri. Si registrano 47 decessi. I nuovi casi per provincia: Milano: 623 di cui 250 a Milano città; Bergamo: 176; Brescia: 579; Como: 211; Cremona: 70; Lecco: 77; Lodi: 37; Mantova: 98; Monza e Brianza: 212; Pavia: 159; Sondrio: 10; Varese: 211.

