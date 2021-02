Sci, pronte a riaprire le piste di Ponte di Legno-Tonale

Il Comprensorio sciistico Ponte di Legno – Tonale (Bs) è pronto ad accogliere gli sciatori. Lunedì la stagione sciistica potrà prendere il via, come previsto dall’ordinanza del presidente della Regione Fontana. Lunedì le prime piste ad aprire saranno quelle della parte lombarda del comprensorio, quindi quelle di Temù, Ponte di Legno e del Passo Tonale con la pista Paradiso e fino al sacrario militare che coincide con il confine regionale. Lo comunica lo stesso comprensorio sciistico. “Nei giorni scorsi altra neve si è aggiunta a quella già presente in località, in quello che ricorderemo,tra le altre cose, come l’inverno più nevoso degli ultimi decenni: le condizioni delle piste sono decisamente ottimali” spiega il comprensorio in una nota. “Dovendo contingentare il numero degli sciatori sulle piste, lo skipass andrà acquistato online sul sito del Consorzio (pontedilegnotonale.com) prima dell’arrivo in località – afferma Michele Bertolini, direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale- In questo modo l’utente avrà la certezza di poter sciare nel giorno che preferisce e noi avremo la situazione sempre sotto controllo”. “Chiediamo la collaborazione di tutti per poter restare aperti e farvi sciare. – prosegue Bertolini- L’online è fondamentale per evitare assembramenti, inoltre abbiamo realizzato un software che permette, in tempo reale, di conoscere l’entità dell’affluenza nelle varie parti della ski area, affinché lo sciatore possa autoregolarsi e optare per le aree meno affollate”. Gli skipass stagionali non verranno emessi, perché impossibili da gestire con le limitazioni imposte dal contingentamento.

In base alle linee guida che regolano l’attività degli impianti di risalita, le seggiovie viaggeranno alla portata massima al 100% della capienza con uso obbligatorio di mascherina chirurgica. Le cupole paravento, dove presenti, non potranno essere utilizzate e andranno mantenute alzate per tutto il tragitto. Le cabinovie viaggeranno con una riduzione al 50% della capienza massima del veicolo e vige l’uso obbligatorio della mascherina chirurgica.

