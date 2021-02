Dall’11 febbraio, dopo 3 mesi di chiusura, anche il Duomo riapre alle visite turistiche. Lo comunica la Veneranda Fabbica del Duomo che sta “predisponendo le misure necessarie per permettere la riapertura del Complesso Monumentale del Duomo di Milano alle visite turistiche nel rispetto di tutte le norme vigenti, anche in considerazione delle caratteristiche della Cattedrale e dei molteplici percorsi, varchi d’accesso e servizi interessati, per offrire un’esperienza di visita confortevole e in sicurezza”, spiega un comunicato. In questa prima fase, il Complesso Monumentale sarà accessibile per la visita dal lunedì al venerdì alle ore 10.00 alle ore 17.00. Consigliato l’acquisto online del biglietto su www.duomomilano.it.

Ads