Vaccini, Salvini: proporremo a Draghi modello Bertolaso

“C’è un modello lombardo che è il più avanzato dal punto di vista della messa in sicurezza della popolazione, delle vaccinazioni. Proporremo al professor Draghi il modello Bertolaso”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa di questa mattina in piazza Città di Lombardia. “L’obiettivo è quello di mettere in sicurezza entro marzo tutta la popolazione anziana residente in Lombardia, stiamo parlando di 700 mila over 80, entro giugno se arrivano i vaccini promessi tutta la popolazione a rischio. La salute sia la priorità per tutta Italia e quindi avere l’Italia in sicurezza e salute entro l’estate sarebbe fondamentale”, ha detto il leader della Lega dopo aver incontrato poco prima Guido Bertolaso.

Ads