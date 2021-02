Consiglio regionale, respinta mozione di sfiducia contro Fontana

E’ stata respinta dal Consiglio regionale la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni di centrosinistra nei confronti del governatore Attilio Fontana per la gestione dell’emergenza covid in Lombardia. Settantasette i consiglieri presenti, con la maggioranza che ha votato compatta contro la mozione (47 voti). Trenta invece i voti a favore da parte dell’opposizione. In Aula non era presente la consigliera di opposizione del gruppo Misto Patrizia Baffi che non aveva sottoscritto la mozione. (MiaNews)

