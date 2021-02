Covid, Lombardia: diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-10), 912 i nuovi positivi (4%)

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-10). A fronte di 22.699 tamponi effettuati, sono 912 i nuovi positivi (4%). I guariti/dimessi sono 2.765. In terapia intensiva i ricoverati sono 361 mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.544 (+55). I decessi sono 66 per un totale complessivo di 27.213. I nuovi casi per provincia: Milano: 313 di cui 149 a Milano città; Bergamo: 16; Brescia: 114; Como: 67; Cremona: 17; Lecco: 35; Lodi: 25; Mantova: 52; Monza e Brianza: 45; Pavia: 80; Sondrio: 50; Varese: 66.

