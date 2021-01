Operaio precipita in una fossa profonda, è grave

Un operaio di 51 anni è precipitato in una fossa profonda due metri in uno stabilimento industriale a Somaglia, nel lodigiano.

Grave incidente sul lavoro nel lodigiano. Un operaio di 51 anni di Casalpusterlengo è precipitato in una fossa profonda due metri all’interno di uno stabilimento industriale per la lavorazione di metalli a Somaglia. I soccorsi sono intervenuti nella notte ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per recuperare l’uomo, che ha riportato un trauma da schiacciamento al braccio destro ed è sempre rimasto cosciente. E’ stato trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia.