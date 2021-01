Un centinaio tra ristoratori e baristi sono in corteo diretti a Milano alla manifestazione in programma oggi pomeriggio davanti a Palazzo Lombardia. Con le auto a passo d’uomo, i manifestanti suonano i clacson e i fischietti e hanno praticamente bloccato la superstrada Milano-Lecco. Sono entrati a Milano da via Fulvio Testi, scortati da auto della polizia.Un primo gruppo è partito da Giussano e via via si sono aggiunte le altre auto.