Da oggi a Milano divieto di fumo nei parchi e alle fermate dei bus

Scatta oggi a Milano il divieto di fumo all’aria aperta in alcune zone, dalle fermate dei mezzi pubblici, ai parchi, gli stadi e strutture sportive, cimiteri e aree cani. Lo ha stabilito il Comune di Milano con l’approvazione, il 19 novembre scorso, del nuovo Regolamento per la qualità dell’aria. Il divieto entra in vigore in modo soft: sarà possibile fumare all’aperto in quei luoghi se ci si trova a distanza di 10 metri dalle altre persone. Dal primo gennaio 2025 il divieto di fumo sarà esteso a tutte le aree pubbliche all’aperto.