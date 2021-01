“La la Lambro”, in viaggio con il comico Maurizio Milani

Dimenticate i «luoghi che tutto il mondo c’invidia». Seguiteci in quelli che non

ci invidia nessuno. «Quest’estate, non sapendo cosa fare, ho formato un comitato per il fiume Lambro sito Unesco. Subito ho avuto cinque adesioni» scrive Maurizio Milani nel suo libro “La La Lambro” .- In viaggio da fermi tra i veri siti Unesco dell’Italia (ed Solferino).

MAURIZIO MILANI attore, comico, giornalista e scrittore, ha esordito nel cabaret a Zelig nel

1987 per poi lavorare a lungo in televisione, dove è stato per cinque anni ospite fisso a Che

tempo che fa di Fabio Fazio. Collabora regolarmente con Il Foglio. Autore di libri di successo, nel 2005 ha vinto il Premio per la Satira Politica «Forte dei Marmi».

