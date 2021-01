Maroni ricoverato in ospedale

L’ex governatore della Regione, il leghista Roberto Maroni, è ricoverato in ospedale a Varese a seguito di un malore che ha avuto ieri. A quanto emerso, Maroni, che è candidato sindaco a Varese, si trovava a casa sua a Lozza (Va), quando si è accasciato a terra picchiando la testa e ferendosi lievemente. E’ stato quindi trattenuto in osservazione in ospedale per comprendere le cause del malore che lo ha colto ieri pomeriggio. Matteo Salvini gli ha scritto un messaggio. Il segretario della Lega, spiegano dal Carroccio, “si tiene costantemente aggiornato sulle condizioni dell’ex ministro, al quale ha augurato pronta guarigione”.