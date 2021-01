Scuole superiori riaperte dall’11 gennaio, weekend del 9-10 “arancione” per tutta Italia mentre negli altri giorni vigerà una fascia “gialla rafforzata” con lo stop, quindi, agli spostamenti tra le Regioni. Sono le misure approvate nella notte dal Consiglio dei ministri ha dato . Saranno in vigore dal 7 al 15 gennaio: è un decreto ponte, in attesa delle decisioni sulle misure dal 15 gennaio in poi. Alla fine di una lunga mediazione sulla scuola è stato deciso che le scuole sueriori riprenderano in presenza al 50 per cento dall’11 gennaio. Le primarie e le medie partiranno il 7. Nelle prossime ore sarà tentata una mediazione con le Regioni che avevano già annunciato lo slittamento della riapertura delle scuole superiori. Il ministro Boccia annuncia l’inasprimento delle soglie Rt per le fasce. “La revisione della soglia del Rt (con 1 in zona arancione e con 1,25 in zona rossa) “è stata condivisa da tutte le Regioni – ha dichiarato il ministro – perché tutti condividiamo la necessità di far scattare immediatamente le misure più restrittive quando si va oltre l’1”.