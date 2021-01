Gori, per i vaccini siano coinvolti i comuni e i medici

“Leggo di padiglioni, bandi per medici, app…Tutto ok , ma perché non si parte dalla rete dei medici di famiglia? I comuni mettono gli spazi, come già x la campagna antinfluenzale. Non per Pfizer (che ha bisogno di logistica ad hoc), ma per gli altri vaccini non vedo strada migliore”. Lo scrive su Twitter Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, proponendo di coinvolgere i comuni e i medici di famiglia per la campagna delle vaccinazioni anticovid, come è stato fatto per quella vaccinale contro l’influenza. Il coinvolgimento, dice Gori, sia almeno per quei vaccini che non richiedono lo stoccaggio in speciali freezer.