Scatta oggi la zona rossa in tutta Italia

Scatta oggi il lockdown anti-Covid di Natale: tutta Italia entra in zona rossa fino al 27. Vietato uscire dal proprio comune di residenza se non per lavoro, salute o urgenza (ma sempre con il modulo di autocertificazione). L’eccezione più importante riguarda la possibilità di uscire in due — oltre ai minori di 14 anni e le persone non autosufficienti — per visitare parenti e amici. Rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5 (il giorno di Capodanno fino alle 7). Restano aperti supermercati e farmacie, edicole e tabaccai. Aperti anche tutti i negozi tranne quelli che vendono abbigliamento, calzature, gioielli. Bar e ristoranti sono chiusi. Consentito soltanto l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio. I parrucchieri sono aperti, i centri estetici sono chiusi. Si può uscire di casa per fare una passeggiata (con la mascherina, in prossimità della propria abitazione) e per fare attività sportiva ma da soli. Si può andare a visitare parenti e amici, ma nella stessa auto potranno stare soltanto due adulti, consentito invece portare minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi.

A Milano i controlli contro chi non rispetta le regole, ha disposto il prefetto Renato Saccone, saranno incrementati già da oggi e gli spostamenti saranno monitorati anche da remoto, con le telecamere.