Genovese, in arrivo nuove denunce da altre ragazze

Altre ragazze sarebbero pronte a denunciare Alberto Genovese, l’imprenditore milanese in carcere dal 6 novembre per aver stordito con un mix di droghe e stuprato una 18enne durante una festa nel suo lussuoso appartamento in centro a Milano. I magistrati milanesi, già da giorni stanno valutando i racconti di altre giovani e hanno ricevuto nei loro uffici alcuni avvocati. L’imprenditore è già iscritto nel registro degli indagati per cessione di droga e violenza sessuale anche per un altro episodio, oltre a quello degli abusi sulla 18enne che sarebbero avvenuti il 10 ottobre. La presunta vittima è una 23enne che lo ha denunciato formalmente nelle scorse settimane dopo aver raccontato di essere stata anche lei drogata e violentata lo scorso luglio in una villa a Ibiza presa in affitto per le vacanze dal 43enne.