Natale, biglietti esauriti per i Freccia Rossa Milano-Napoli

Biglietti esauriti per i Freccia Rossa da Milano a Napoli per oggi. Sul sito di Trenitalia restano pochissimi posti anche per domani e domenica. I treni viaggiano al 50% di capienza per rispettare le norme anticovid e il numero dei convogli è il 30% di quelli che viaggiavano prima dell’epidemia. La situazione nelle stazioni al momento, a quanto risulta, è tranquilla. Si apre oggi l’ultimo fine settimana “libero” con la possiblità di viaggiare tra Regioni di diverso colore. Da lunedì scatterà di nuovo il blocco.