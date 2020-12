Un ragazzo di 25 anni è morto in un incidente stradale avvenuto stamattina pochi minuti prima delle 7 sulla ex statale 235 all’altezza di Sant’Angelo Lodigiano. Un’utilitaria e un furgone si sono scontrati frontalmente per cause ancora da accertare. Il 25enne è morto sul colpo e altre 3 persone sono rimaste ferite e portate tra gli ospedali di Pavia e Lodi. In zona, al momento dell’impatto, c’era nebbia a banchi.