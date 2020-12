“Il tema non è tanto l’ingresso nelle scuole o dentro alle scuole, il tema sono i mezzi di trasporto. Il tema è scaglionare gli orari. Mi ha appena scritto ufficialmente il Prefetto, che ringrazio, con un lavoro di collaborazione tra Prefettura, Comune e associazioni commercianti dal 7 gennaio gli esercizi commerciali milanesi, escludendo alimentari e bar apriranno alle 10.15, così scaglioniamo un po’”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala intervenendo a Sky Tg24. “Con il Prefetto ci siamo sentiti, intensificheremo i controlli” sia “sui cittadini per le mascherine e le distanza, ma anche sugli esercizi commerciali, ieri ad esempio ne sono stati chiusi 5 perché non rispettavano gli orari”. Inoltre “si presidieranno in particolare i luoghi di transito, ad esempio la Stazione Centrale è affollata, e tutti gli uomini e le donne delle forze dell’ordine disponibili saranno per la città. Io ho chiesto che siano tutti in divisa nessuno in borghese, perché la divisa aiuta, anche visibilmente può dare un contributo”. (MiaNews)