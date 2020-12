Operazione The Net, inibito l’accesso a “siti” pirata con 50mila utenti [VIDEO]

Un network illegale parallelo che consentiva di vedere le partite senza sottoscrivere abbonamenti è stato scoperto dalla Guardia di Finanza che, coordinata dalla Squadra Reati Informatici della Procura di Milano, ha bloccato l’accesso ai contenuti a oltre 50 mila utenti, tramite sequestro preventivo. Le indagini sono partite da alcuni accertamenti eseguiti da Sky Italia e dalla Lega di Serie A per individuare servizi pirata on line e hanno portato ad individuare un’organizzazione presente in diverse regioni dedita alla vendita e distribuzione di decoder idonei a permettere l’accesso al servizio criptato IPTV. I clienti del servizio pirata ottenevano dall’organizzazione anche assistenza tecnica per la manutenzione dei dispositivi. Il servizio avveniva tramite Internet Protocol Television (IPTV), peculiare sistema criptato di trasmissione di segnali televisivi su reti informatiche. Le indagini sono state rese maggiormente complesse dall’impiego di sistemi VPN (Virtual Private Network) per anonimizzare le comunicazioni, e hanno portato alla denuncia di 3 soggetti per violazione delle norme sul diritto d’autore. Sono in corso ulteriori approfondimenti per identificare i singoli utenti destinatari dell’IPTV illegale.