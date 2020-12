Controlli intensificati dal prossimo fine settimana

“Con il Prefetto ci siamo sentiti, intensificheremo i controlli” sia “sui cittadini per le mascherine e le distanza, ma anche sugli esercizi commerciai, ieri ad esempio ne sono stati chiusi 5 perché non rispettavano orari”. Inoltre “si presidieranno in particolare i luoghi di transito, ad esempio la Stazione Centrale è affollata, e tutti gli uomini e le donne delle forze dell’ordine disponibili saranno per la città. Io ho chiesto che siano tutti in divisa nessuno in borghese, perché la divisa aiuta, anche visibilmente può dare un contributo”: lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a Sky Tg24 in merito ai controlli previsti questo weekend. Quanto invece alle immagini degli assembramenti dello scorso fine settimana Sala ha ribadito: “Hanno preoccupato ma ho anche detto che non vanno colpevolizzati i cittadini”.