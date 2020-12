Sommersi dalla neve

Neve record sulle Alpi lombarde. A Foppolo (Bg) quasi due metri, tanto che per liberare le strade sono dovuti intervenire anche i Vigili del Fuoco. La neve ha superato i due metri in Valcamonica, nel Bresciano. Al Tonale ha già superato i due metri e se ne attende tra oggi e i prossimi giorni un altro mezzo metro. Diversi comuni della zona hanno dovuto chiudere per sicurezza le strade. Tanta neve anche in Valtellina. Anche a Livigno, in alta Valtellina, non smette di nevicare da giorni, così come a Bormio, Valdidentro, Santa Caterina e in Valmalenco.