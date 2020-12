Con una veduta aerea di Milano e l’inno di Mameli è iniziata la prima della Scala

Una veduta aerea di Milano con Citylife, il Castello Sforzesco per arrivare al Duomo e piazza Scala. E’ iniziata così ‘…a riveder le stelle’, con la voce di Mirella Freni. Al Teatro in volo arriva la Musa della Musica che lo trova vuoto con solo una donna delle pulizie che accenna all’Inno di Mameli. A questo punto si accende la luce e dai palchi si mostra il coro mentre altri lavoratori salgono sul palco. Il direttore d’orchestra Riccardo Chailly dà l’attacco e sono loro a cantare l’inno nazionale. In Precedenza davanti al Teatro erano passati facendo risuonare una scampanellata i tram di Milano come omaggio dell’Atm ai cantanti, agli orchestrali, ai ballerini e a tutti gli artisti. Come twitta l’azienda dei trasporti, in un messaggio che si conclude con “Buon Sant’Ambrogio, Milano”.