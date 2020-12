Covid, Fontana: Lombardia ammaccata ma non ha perso lo spirito

“Nonostante si esca da questa pandemia un po’ ammaccati e colpiti dalle difficoltà io credo che ci sia ancora quello spirito che ha consentito alla Lombardia di diventare grande e che si trova nelle parole degli imprenditori, artigiani, commercianti, di tutte le persone che in queste mesi ho incontrato nelle diverse province della Regione”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana all’evento on line del Sole 24 Ore Smartland. “Purtroppo l’emergenza sanitaria ci ha imposto uno stop, ma sicuramente non ha fatto venir meno l’entusiasmo di chi guarda al futuro partendo dalla volontà di rilanciare il territorio. Oggi siamo chiamati a fare delle scelte importanti che incideranno sul nostro futuro. Il tempo per costruire la Lombardia del 2050 è oggi. In Regione Lombardia abbiamo sempre improntato il nostro modo di fare scelte politiche ascoltando le persone coinvolte, i nostri stakeholder, le categorie produttive, convinti che le scelte e i processi bottom-up siano le più efficienti e che meglio rispondano ai principi della concretezza. Io spero che anche il Governo segua questo principio”, ha auspicato Fontana.